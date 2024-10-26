Axios: атака Израиля парализовала производство баллистических ракет в Иране

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Удар Израиля по Ирану вывел из строя важнейший компонент иранской программы по разработке баллистических ракет, сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

"Израиль нанес удар по 12 планетарным смесителям, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия, которые являются основной частью ракетного арсенала", – говорится в публикации.

Как утверждают журналисты, атакованные объекты являлись крайне сложным оборудованием, поэтому на восстановление у Ирана может уйти минимум год. При этом источники отмечают, что у страны все еще остаются серьезные запасы ракет.

В ночь на 26 октября израильские войска начали наносить авиаудары по Ирану в отместку за его массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября. В ЦАХАЛ отметили, что таким образом Израиль, отвечает на многочисленные атаки Ирана на еврейское государство.

Спустя несколько часов армия обороны Израиля заявила о завершении атаки по территории Ирана. Уточняется, что удары израильских ВВС были направлены на заводы Ирана по производству ракет, ракетные комплексы "земля–воздух" и местные средства ПВО. В ЦАХАЛ добавили, что Израиль оставляет за собой право на защиту в случае новых атак со стороны Ирана.

В свою очередь, в Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.