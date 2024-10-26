Посольство РФ в Тегеране прокомментировало атаку Израиля на Иран

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Россия выступает за мир и спокойствие на Ближнем Востоке и прилагает для этого все имеющиеся дипломатические средства, заявило посольство РФ в Иране в своем телеграм-канале.

"Посольство приносит соболезнования семьям иранских военных, погибших этой ночью в результате провокационных действий Израиля. Желаем всему дружественному народу и правительству Ирана стойкости и сплоченности в этот непростой и очень ответственный момент", – говорится в сообщении диппредставительства.

В ночь на 26 октября израильские войска начали наносить авиаудары по Ирану в отместку за его массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября. В ЦАХАЛ отметили, что таким образом Израиль, отвечает на многочисленные атаки Ирана на еврейское государство.

Спустя несколько часов армия обороны Израиля заявила о завершении атаки по территории Ирана. Уточняется, что удары израильских ВВС были направлены на заводы Ирана по производству ракет, ракетные комплексы "земля–воздух" и местные средства ПВО. В ЦАХАЛ добавили, что Израиль оставляет за собой право на защиту в случае новых атак со стороны Ирана.

В свою очередь, в Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.