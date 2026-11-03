Украина взяла на себя ответственность за кибератаку на приложение МЧС России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что кибератаку на мобильное приложение МЧС России осуществила украинская сторона. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу PBS.

Атака на панель администрирования мобильного приложения российского ведомства произошла ночью 2 ноября. В результате ложные сообщения получили жители 33 регионов России.

Специалисты министерства обнаружили инцидент после появления первых поддельных уведомлений. Для устранения угрозы они отключили сервисы от сети и изолировали их.

Ложные сообщения также появились в официальных каналах МЧС, ресурсах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и аккаунтах региональных оперативных штабов. При этом кибератака не повлияла на работу системы оповещения населения. В МЧС подчеркнули, что она продолжает работать в штатном режиме.