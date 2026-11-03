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03 ноября, 13:51

Город

Школу на 825 мест строят на Рязанском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Юго-Восточном административном округе Москвы продолжается строительство школы, рассчитанной на 825 учеников. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передал портал мэра и правительства.

Здание возводят на Рязанском проспекте, владении 2. Его площадь превысит 17 тысяч квадратных метров. Сейчас строители занимаются фасадом и кровлей, одновременно прокладывают инженерные коммуникации. В помещениях устанавливают системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электросети.

Проект предусматривает два многофункциональных помещения с высокими потолками и несколько спортивных залов. Для занятий также оборудуют лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, робокласс и IT-полигон.

Планировка позволит разделить потоки школьников разных возрастов, чтобы они не пересекались, а общедоступные пространства сделают перемещение по зданию удобнее.

На первом этаже разместят спортзал и универсальные кабинеты для младших классов. Высота потолков в учебных помещениях составит не менее 3,3 метра, в зонах отдыха – не менее 2,7 метра. В рекреациях установят мебель.

Фасады оформят преимущественно в белых тонах. Их дополнят окна с темными рамами, витражи и яркие выступающие обрамления некоторых окон классов. Интерьеры выполнят в светлой цветовой гамме.

Для окон выбрали алюминиевые конструкции с двухкамерными стеклопакетами и тепло- и звукоизоляционными уплотнителями. Такое решение поможет снизить уровень уличного шума и сохранить тепло внутри здания. Кровлю покроют рулонным битумным материалом. Серую бетонную плитку уложат на входных площадках, ступенях лестниц и у выходов из подвального этажа.

На прилегающей территории площадью более 9 тысяч квадратных метров обустроят площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, установят столы для настольного тенниса. Также предусмотрены место для проведения мероприятий и участок для практических занятий биологией.

Около 3,8 тысячи квадратных метров отведут под озеленение. Там высадят декоративные и полевые растения, овощные культуры, а также создадут плодово-ягодный питомник.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что школу строят на земельном участке площадью почти 1,9 гектара. Ведомство контролирует работы с апреля 2025 года. Инспекторы уже провели пятую выездную проверку – они оценили качество конструкций и материалов, а также их соответствие проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению.

Ефимов добавил, что после ввода в эксплуатацию учреждение станет частью городской системы образования.

Ранее в Южном Бутове открыли школу на 600 мест. Она расположена на Варшавском шоссе, в пешей доступности от жилых домов. В здании оборудовали учебные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, робокласс, медиатеку, медицинский блок и пищеблок.

Для занятий спортом предусмотрели два зала и уличные площадки для баскетбола, футбола и волейбола. Школу также адаптировали для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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