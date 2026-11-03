Сборная России по футболу сыграет с Венесуэлой в ретроформе в память о Симоняне

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Футбольный матч между сборными России и Венесуэлы, запланированный на 17 ноября в Краснодаре, посвятят памяти нападающего Никиты Симоняна и победе советской команды на Олимпийских играх 1956 года. Российские футболисты выйдут на поле в специальной ретроформе, сообщила пресс-служба РФС.

"Сборная России сыграет в специальной ретроформе, стилизованной под форму сборной Советского Союза 1950–1960-х годов", – говорится в сообщении.

В РФС отметили, что FIFA согласовала акцию с учетом заслуг Симоняна, который был уроженцем Краснодарского края. По правилам международной федерации, на форме сборных не допускается символика размером больше 12 сантиметров, поэтому надпись "Россия" прошла специальное согласование.

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, что на шорты также добавили игровые номера. Это не было предусмотрено, но оказалось важным для судей.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает возможность проведения товарищеского матча со сборной США. Митрофанов уточнил, что контакт с американской федерацией по этой теме выстраивался не раз, но оценивать результат общения пока рано. Союз не стал раскрывать детали переговоров.