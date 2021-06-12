Россияне стали быстрее возвращать долги коллекторам

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В текущем году россияне стали быстрее возвращать просроченные долги, переданные кредитными организациями коллекторам в рамках договора цессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование.

Таким образом, в среднем срок сократился до одного года и 10 месяцев. В прошлом году он составлял более чем два года.

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которая и провела исследование, Эльмана Мехтиева, положительно на срок погашения повлиял тот факт, что в пандемию коллекторские агентства активно предоставляли физическим лицам кредитные каникулы.

В свою очередь управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель ожидает, что на уровень 2019 года средний срок возврата задолженности вернется в следующем году.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.