В ГД предложили снизить максимальную процентную ставку по микрозаймам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной с предложением в два раза снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. Об этом сообщает RT.
В своем обращении депутат подчеркнул, что весной текущего года, по подсчетам экспертов, количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя 5,4 миллиона.
Отмечается, что два года назад в РФ был установлен предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам в размере 1%. Но и при этом условии у заемщиков возникают избыточные обязательства, уточнил Сухарев.
"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 до 0,5%", – добавил Сухарев.
По его словам, это позволит гражданам получать более выгодные условия от организаций, при этом компании также смогут получать доход.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсий одну из категорий граждан России. Он заявил о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.
Депутат также предложил запретить бывшим сотрудникам коллекторских организаций занимать любую должность. Он добавил, что коллекторов также нужно лишить права называть себя гражданином.
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