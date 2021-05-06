Юрист перечислил способы обмана клиентов банками

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Отсутствие финансового образования и невнимательное чтение договоров – основные причины проблем клиентов банков при открытии вкладов и оформлении кредитов. Об этом агентству "Прайм" рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

Он отметил, что главный инструмент, на котором банки "нагревают" клиентов, – ипотека.

"Здесь способов может быть несколько – это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом", – сказал Уткин.

Эксперт подчеркнул, что пересмотр ставки в одностороннем порядке прописывается в 95% договоров кредитования, однако больше всего проблем возникает именно для ипотечных заемщиков. Существует риск, что в ближайший год или полтора часть людей, оформивших ипотеку по льготной ставке, не смогут своевременно вносить платежи, в результате чего условия договора будут пересмотрены, а общий долг значительно увеличится.

Оформление страховых продуктов – еще один популярный у банков прием. Кредитор навязывает услуги страховых компаний, с которыми заключено партнерское соглашение или агентский договор, однако для заемщика условия оказываются совсем невыгодными.

Выпуск якобы бесплатной кредитной карты – еще один прием для повышения маржинальности.

"Нужно понимать, что бесплатных кредитных карт не бывает. Определенная сумма за обслуживание счета будет списываться независимо от того, была ли сумма кредита погашена в срок или нет", – объяснил специалист, добавив, что реальная методика расчета платежей по кредитке может существенно отличаться от условий, озвученных в офисе банка.

Другой распространенный способ обмана клиентов – завышенная ставка по вкладам. Суть кейса сводится к тому, что повышенная ставка будет актуальна не более трех месяцев, после чего она опустится значительно ниже той, по которой вклад открывался.

Чтобы не попасться на удочку банков, необходимо смотреть, какой именно договор дают на подпись. Если в нем присутствует слово инвестиции, то, скорее всего, речь идет не об открытии вклада, а о приобретении сложного инвестиционного продукта. В таком случае клиент может вообще остаться без какого-либо дохода, а банк будет ссылаться на стороннего брокера, с которым договор заключался.

Юрист посоветовал уделять чтению договоров хотя бы 10 минут, так как это поможет сэкономить десятки или сотни тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за 2020 год банки передали коллекторам рекордный объем долгов. Речь почти о 600 миллиардах рублей, что в 5 раз больше показателя 2019 года. Такого не было уже 7 лет.