Эксперт дала рекомендации по общению с коллекторами

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Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Евгения Лазарева дала рекомендации по общению с коллекторами. В эфире радио Sputnik эксперт посоветовала выяснять у звонящих название кредитной организации, которую они представляют.

"Первое, что надо спросить у звонящего коллектора, – какую кредитную организацию он представляет. Нужно не только название, но и номер лицензии. Потом надо сверить полученный номер с реестром Банка России", – рассказала Лазарева.

Эти вопросы, по словам эксперта, не избавят от необходимости выплатить долг. Но могут позволить связаться с кредиторами напрямую: это даст шанс смягчить условия погашения задолженности.

"Если долг имеет место быть, то у этого долга есть кредитор. Значит, есть какие-то бумаги, есть решение суда или другое решение, на основании которого действуют коллекторы. Просто так, из воздуха, они не возникают", – добавила Лазарева.

Ранее сообщалось, что коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ. Минэкономразвития положительно оценило соответствующие поправки в законодательство. Отмечается, что круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности, ограничат профессиональными коллекторами, чья деятельность регулируется специальным федеральным законом.