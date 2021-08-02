Коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ – СМИ

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Минэкономразвития положительно оценило поправки в законодательство, согласно которым коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ. Об этом сообщает газета "Известия".

Изменения будут внесены в статью 155 Жилищного кодекса РФ. Коммунальным организациям можно будет заключать договоры по возвращению просроченной задолженности по услугам ЖКХ с коллекторскими компаниями. Последние должны состоять в государственном реестре юрлиц, оказывающих соответствующие услуги.

"Мы поддерживаем предложение Минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только профессиональными коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом", – уточнили в Минэкономразвития.

Ранее заместитель исполнительного директора "ЖКХ контроль" Андрей Костянов оценил инициативу передавать сбор просроченных платежей по ЖКХ коллекторским агентствам. По мнению специалиста, долги едва ли будут приобретать по номиналу.

