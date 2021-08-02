Коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минэкономразвития положительно оценило поправки в законодательство, согласно которым коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ. Об этом сообщает газета "Известия".
Изменения будут внесены в статью 155 Жилищного кодекса РФ. Коммунальным организациям можно будет заключать договоры по возвращению просроченной задолженности по услугам ЖКХ с коллекторскими компаниями. Последние должны состоять в государственном реестре юрлиц, оказывающих соответствующие услуги.
"Мы поддерживаем предложение Минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только профессиональными коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом", – уточнили в Минэкономразвития.
Ранее заместитель исполнительного директора "ЖКХ контроль" Андрей Костянов оценил инициативу передавать сбор просроченных платежей по ЖКХ коллекторским агентствам. По мнению специалиста, долги едва ли будут приобретать по номиналу.
Коллекторам могут разрешить взыскивать долги по ЖКХ
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