Юрист рассказал о послаблениях для должников в 2022 году

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С 2022 года россияне, которые задолжали банку, смогут защитить от взыскания часть своих доходов. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Речь идет о праве на минимальный неприкосновенный доход. Эксперт объяснил, что для этого гражданин должен будет обратиться с заявлением о сохранении зарплаты или иных доходов в размере прожиточного минимума в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется соответствующее исполнительное производство.

"Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении", – приводит слова Соловьева агентство "Прайм".

В то же время юрист отметил, что нововведение не коснется тех, кто задолжал по исполнительным документам, которые содержат требования о взыскании алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного здоровью и возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов.

Таким образом, банки не могут списывать единовременные выплаты государства за долги по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщиков. Взыскивать нельзя пособия и выплаты гражданам с детьми, беременным женщинам, малоимущим гражданам.