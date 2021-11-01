В РФ предложили давать отсрочку по кредитам переболевшим коронавирусом

Те, кто переболел коронавирусом, с 1 ноября могут получить отсрочку по кредиту – такую идею предложили в Центробанке РФ.

Согласно инициативе, до 31 декабря должнику нужно подать заявление о том, что после болезни его доход не позволяет своевременно вносить платежи. Если банк удовлетворит заявление, штрафы и пени клиенту начислять не будут. Кроме того, предполагается, что сменить условия по кредиту смогут представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.