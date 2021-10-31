Москвичам рассказали о погоде в столичном регионе 31 октября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Переменная облачность установится в Москве и Московской области в воскресенье, 31 октября, передает портал "Метеоновости".

"При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11 градусов, по области 8-13 градусов", – рассказали специалисты.

По информации экспертов, такая погода обусловлена тем, что столица РФ, а также Подмосковье, находятся в зоне северно-западной периферии антициклона.

Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Ветер будет умеренным, на уровне 5-10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в предстоящем ноябре. Метеоролог заявил, что температура воздуха будет выше нормы почти на всей европейской части страны.