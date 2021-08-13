Сотрудники Московского авиацентра отметят профессиональный праздник на работе

Более 60 человек спасли сотрудники Московского авиацентра в прошлом месяце. А с начала года – более трехсот жизней. В воскресенье они будут отмечать свой профессиональный праздник – День Воздушного Флота России. И встретят его на боевом посту.

Сотрудники Московского авиацентра дежурят круглосуточно. Экипажи вертолетов эвакуируют пострадавших людей, тушат пожары, проводят воздушную разведку и участвуют в поисково-спасательных операциях.

Пилоты могут прибыть в самую дальнюю точку Москвы буквально за 10–15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.