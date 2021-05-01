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Москва 24

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Город

01 мая, 19:48

Вертолеты Московского авиацентра приступили к противопожарному мониторингу

город безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вертолеты Московского авиацентра 1 мая приступили к мониторингу пожароопасной обстановки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, летательные аппараты оснащены водосливным устройством, что позволяет участвовать в пожаротушении.

"Разведка с воздуха позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", – ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Помимо специально выделенных вертолетов, мониторинг пожароопасных ситуаций также будут выполнять экипажи санитарных вертолетов Московского авиацентра по пути следования из аэродрома Остафьево.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей, который будут дежурить на маршрутах протяженностью 60 километров с целью выявлять и ликвидировать пожароопасные ситуации и иные происшествия.

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