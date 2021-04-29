Вертолеты МАЦ начнут мониторинг пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) с 1 мая начнут мониторинг пожароопасной обстановки в городе и соседних регионах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, проведение разведки с воздуха является наиболее важной профилактической мерой, которая позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии, а также достаточно быстро провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации.
"В связи с риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября", – уточнил заммэра.
Он также добавил, что в случае обнаружения очагов возгорания пилоты докладывают об этом на пульт оперативных служб города и к месту пожара направляются пожарно-спасательные подразделения.
"Сами вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить 5 тонн воды, чтобы ликвидировать огонь", – рассказал Бирюков.
Помимо этого, заммэра отметил, что к пожароопасному сезону летный состав подготовился заранее. Специалисты провели дневные и ночные учебно-тренировочные полеты.
Ранее сообщалось, что санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из Зеленограда двухлетнего ребенка. Его доставили в одну из столичных больниц.
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