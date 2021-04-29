МЧС РФ рассказало о самых частых причинах пожаров в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Самыми частыми причинами пожаров в России оказались неосторожное обращение с огнем и сломанное электрооборудование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС РФ Илью Денисова.
"Достаточно низкая культура в области обращения с огнем и профилактики пожаров у нашего населения", – отметил он. А самое распространенные места возникновения возгораний – дома и квартиры, заметил Денисов.
29 апреля жители подмосковного Красногорска пожаловались на запах гари. Сообщалось, что недалеко от жилых домов сжигают сухостой, из-за чего неприятный запах стоял и внутри помещений.
Жители Красногорска пожаловались на запах гари