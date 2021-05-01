Мотогруппы спасателей приступят к патрулированию Москвы 1 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По информации мэрии, бригады выведут на дежурство в каждом округе Москвы с 1 мая.

"Мотогруппы спасателей работают в городе более шести лет. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", – объяснил Бирюков.

Как рассказал заммэра Москвы, сейчас в столице подготовлены одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах. Средняя протяженность маршрутов их объезда составляет порядка 60 километров.

Подготовка к новому мотосезону заняла около трех месяцев. За это время участники мотобригад отрабатывали мастерство вождения, порядок оказания первой помощи и оттачивали применение аварийно-спасательного инструмента.

Ранее сообщалось, что в Москве создали специальную группировку пожарных и спасателей для борьбы с возможными природными пожарами. В распоряжении этого подразделения будет 4,5 тысячи единиц техники, в том числе пожарные вертолеты.