70 новых мотоциклов подарили управлению ГИБДД Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Власти города передали московскому управлению ГИБДД 70 новых мотоциклов. Об этом говорится в заявлении Дептранса в Telegram-канале.
Транспорт вручили столичному ведомству в честь закрытия мотосезона. "По поручению мэра правительство Москвы сегодня передало столичному управлению ГИБДД 70 новых мотоциклов", – сообщили в департаменте.
Мотоциклы марки BMW приобретались в рамках программы "Безопасный город". Как отметили в ведомстве, мотоциклы нужны полицейским для пресечения грубых нарушений ПДД, в частности, превышения скорости.
В общей сложности за 7 лет Москва закупила почти 4,6 тысячи видов различной спецтехники и оборудования для стражей порядка. В 2019 году правоохранители получило современную удобную мотоэкипировку.
"За этот год в Москве в ДТП погибло 216 человек – это на 21% ниже, чем за 8 месяцев прошлого года (273 человек)", – обратили внимание в департаменте транспорта.
Летом ГИБДД исполнилось 84 года. 3 июля в РФ отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
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