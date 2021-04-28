Специальная группировка для предотвращения лесных пожаров создана в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве создали специальную группировку пожарных и спасателей для борьбы с возможными природными пожарами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров приняты в связи с началом пожароопасного сезона. В созданную группировку входят более 30 тысяч человек, а также дополнительно выделено свыше 4,5 тысячи единиц техники.

В ближайшее время к мониторингу пожароопасной обстановки приступят вертолеты Московского авиационного центра. Город принял и другие превентивные меры для предотвращения природных пожаров.

В частности, во всех административных округах подготовили сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО обустраивают противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, опашку 1,5 тысячи километров вдоль населенных пунктов.

Также специалисты обследовали места забора воды для авиационной техники и организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах. Кроме того, оборудовали подъезды к водоемам, обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки.

Бирюков добавил, что особое внимание уделили проведению профилактической работы с москвичами, поскольку самая частая причина природных пожаров – это неосторожное обращение с огнем. Для обеспечения пожарной безопасности устанавливают информационные щиты, противовъездные устройства и шлагбаумы, а также патрулируют особо охраняемые территории.

Ранее сообщалось, что лесным пожарам подвержены более 8 тысяч населенных пунктов в России. Все они взяты на контроль.

Начало пожароопасного сезона в этом году ожидается в обычные сроки – не ранее первой декады апреля. При этом уточняется, что условия и сроки зависят от уровня снегозапасов, температуры воздуха, количества и типа осадков.

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