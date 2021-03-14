Свыше 8 тысяч населенных пунктов в России подвержены угрозе лесных пожаров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Лесным пожарам подвержены более 8 тысяч населенных пунктов в России, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. В министерстве подчеркнули, что все они взяты на контроль.
Начало пожароопасного сезона в этом году ожидается в обычные сроки – не ранее первой декады апреля. При этом уточняется, что условия и сроки зависят от уровня снегозапасов, температуры воздуха, количества и типа осадков.
Ранее китайские ученые спрогнозировали к 2100 году в России и других странах Северного полушария климатические изменения катастрофического характера.
Ученые пришли к выводу, что через 80 лет лето будет длиться почти полгода. Новое исследование показало, что с каждым годом количество летних дней увеличивается, при этом зима, весна и осень, напротив, становятся короче.
Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Александр Кислов рассказал, что глобальное потепление может оказать влияние на здоровье населения и смертности в тропических странах.
Он напомнил о страшной жаре летом 2010 года, когда в течение 40 дней стояла засуха, был дым лесных пожаров и горящих болот. Аномальная жара в июле и августе 2010 года привела к увеличению смертности на 55 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, сообщил Кислов.
Билл Гейтс будет бороться с изменениями климата
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: