Свыше 8 тысяч населенных пунктов в России подвержены угрозе лесных пожаров

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Лесным пожарам подвержены более 8 тысяч населенных пунктов в России, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. В министерстве подчеркнули, что все они взяты на контроль.

Начало пожароопасного сезона в этом году ожидается в обычные сроки – не ранее первой декады апреля. При этом уточняется, что условия и сроки зависят от уровня снегозапасов, температуры воздуха, количества и типа осадков.

Ранее китайские ученые спрогнозировали к 2100 году в России и других странах Северного полушария климатические изменения катастрофического характера.

Ученые пришли к выводу, что через 80 лет лето будет длиться почти полгода. Новое исследование показало, что с каждым годом количество летних дней увеличивается, при этом зима, весна и осень, напротив, становятся короче.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Александр Кислов рассказал, что глобальное потепление может оказать влияние на здоровье населения и смертности в тропических странах.

Он напомнил о страшной жаре летом 2010 года, когда в течение 40 дней стояла засуха, был дым лесных пожаров и горящих болот. Аномальная жара в июле и августе 2010 года привела к увеличению смертности на 55 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, сообщил Кислов.

