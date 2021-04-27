Прошлый год признали самым жарким за всю историю наблюдений: почему пожаров стало меньше?

Кажется, уже никто не сомневается в реальности глобального потепления или как минимум изменения климата в последние десятилетия. С погодой происходит что-то необычное. Синоптики то и дело сообщают о преодолении рекордных отметок: то по количеству осадков, то по жаре, то по заморозкам (в которых тоже виновато глобальное потепление). На планете постепенно становится все жарче. Футурологи рисуют будущее, в котором прибрежные зоны затоплены океанскими водами, а остальные территории напоминают если не пустыни, то по крайней мере голые степи. Однако ученые утверждают, что все будет совсем не так. Подробнее – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.



Европейская служба наблюдения за изменением климата опубликовала результаты своей работы за 2020 год. Согласно отчету, температура на всей Земле (и в Европе в частности) в прошлом году побила рекорды за всю историю наблюдений. До этого момента мировым рекордсменом по высоким температурам считался 2016 год, но 2020-й смог его переплюнуть, пусть и всего на 0,01 °C. Прошлогодний европейский рекорд средней температуры оказался на 1,6 °C выше, чем в 1981–2010 годах, при этом зима была на целых 3,4 °C теплее нормы. Осенние значения превысили норму на 2 °C, а весной и летом было теплее на 0,7 °C.

Но при всех этих цифрах в 2020 году было удивительно мало засух, обширных лесных пожаров и так называемых "долгоживущих волн жары" – примерно на треть меньше обычных показателей. Изучение погодной статистики позволило исследователям установить, что причиной этого стала повышенная средняя влажность и обилие дождей. Кстати, именно дожди дали еще один эффект: те пожары, что все-таки случились, выбросили в атмосферу достаточно мало частиц сажи: дождевые капли абсорбируют дым и быстро прибивают его к земле.

Откуда же взялась влажность? Этот эффект напрямую связан с глобальным потеплением: чем выше температура, тем интенсивнее происходит испарение воды с поверхности мирового океана. Влажный воздух с атмосферной конвекцией поступает вглубь континентов, там пар конденсируется в облака и выпадает в виде дождя.

Ученые утверждают, что показатели 2020 года можно считать "демоверсией" погоды ближайшего будущего: именно такой климат ждет Северное полушарие Земли в следующую пару десятилетий. Глобальное потепление не обещает нам душных пустынь, скорее речь будет идти о теплых и влажных джунглях. Конечно, процесс это небыстрый и завтра в Мурманске не вырастут пальмы. Однако общее направление именно такое: постоянный рост температуры и повышение влажности.

Кстати, европейские климатические данные коррелируют с цифрами, полученными метеорологами в России: средняя температура 2020 года у нас оказалась на 3,2 °C выше нормы, зима была теплее на 5 °C, а лето – на

1,3 °C. Так что это действительно общемировой процесс: температура растет, дождей становится больше, а пожаров и засух – меньше.

Европейская служба наблюдения за изменением климата не дает ответа на вопрос, с чем же все-таки связано глобальное потепление: виновато ли в этом антропогенное влияние или же какие-то другие процессы? Но в то, что человечество тут абсолютно ни при чем, не верят, кажется, даже самые рьяные скептики: природу мы действительно загрязняем и парниковый эффект на самом деле усиливаем. Поэтому расслабляться не стоит: даже если наши усилия по снижению выбросов не помогут улучшить климат, то мы хотя бы улучшим состояние экосистемы. И в тогда Мурманске через полвека будут расти экологически чистые бананы. Хотя…