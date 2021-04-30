Городские службы будут работать в усиленном режиме в майские праздники

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В Москве городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – отметил вице-мэр.

Он уточнил, что 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур дежурят круглосуточно. Специалисты готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

По словам Бирюкова, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Накануне он сообщил, что вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) с 1 мая начнут мониторинг пожароопасной обстановки в городе и соседних регионах.

По словам Бирюкова, проведение разведки с воздуха является наиболее важной профилактической мерой, которая позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии, а также достаточно быстро провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации.

Ранее Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Заработная плата сотрудников сохранится.

