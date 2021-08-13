Терапевты Москвы поставили с помощью нейросети 2 млн предварительных диагнозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные терапевты поставили два миллиона предварительных диагнозов с помощью сервиса, использующего нейросеть. Его точность уже составляет 68%. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе городского комплекса социального развития, благодаря сервису повышается точность диагностики, поскольку жалобы пациента анализирует и врач, и искусственный интеллект.

"Сегодня в ежедневную практику медиков всех взрослых поликлиник вошло использование современных цифровых инструментов, например, системы поддержки принятия врачебных решений, которая включает в себя постановку предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта. <...> инструмент позволяет унифицировать заполнение протокола приема по самым распространенным заболеваниям", – говорится в сообщении.

Цифровой помощник анализирует жалобы пациента, которые врач вносит в систему, а затем предлагает терапевту выбрать один из трех наиболее вероятных диагнозов или поставить собственный.

После этого специалист направляет пациента на исследования или консультацию у специалистов узкого профиля. При этом система поддержи принятия врачебных решений дает возможность воспользоваться дополнительным сервисом – пакетными назначениями с необходимым набором лабораторных или инструментальных исследований.

По своему усмотрению врач также может назначить дополнительные диагностические процедуры или сократить список предложенных. Вся информация отображается в ЕМИАС.

Отмечается, что использование этой системы позволяет сократить среднее время назначения диагностических исследований в десять раз.

В начале июня сообщалось, что искусственный интеллект помог рентгенологам Москвы обработать более двух миллионов исследований.

Нейросети подключили к обработке медицинских изображений более года назад. Таким образом, время на описание одного снимка в среднем сократилось на треть, а в экстренных случаях врач может получить протокол рентгенолога уже через пять минут.