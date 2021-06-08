Искусственный интеллект помог рентгенологам Москвы обработать более 2 млн исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Д. Гришкина

Более двух миллионов исследований обработали столичные рентгенологи с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По данным пресс-службы комплекса социального развития, нейросети подключили к обработке медицинских изображений более года назад. Таким образом, время на описание одного снимка в среднем сократилось на треть, а в экстренных случаях врач может получить протокол рентгенолога уже через пять минут.

Искусственный интеллект работает в режиме реального времени. Его сервисы интегрированы в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, а в облачном хранилище находятся более 1,3 тысячи аппаратов лучевой диагностики.

Как только исследования попадают в общую систему, нейросети группируют их. В первую очередь к врачам направляются снимки тех пациентов, у которых с большой вероятностью обнаружат патологические изменения.

Как отметил директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов, сейчас искусственный интеллект способен выявить рак легкого и молочной железы, а также коронавирус.

В июне рентгенологи столицы будут использовать алгоритмы нейросети для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерной томографии. А в течение года новые технологии будут применять в исследованиях по 13 направлениям.

В марте этого года в городской клинической больнице № 13 начали лечить суставы с помощью клеточных технологий. Инновационные методики стали эффективной альтернативой операционному вмешательству.