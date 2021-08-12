С 13 августа в Москве изменятся маршруты трамваев между тремя станциями метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 13 августа изменятся маршруты трамваев между станциями "Комсомольская", "Сокольники" и "Бауманская", сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Трамваи перестанут ходить по пятницам и выходным. В ведомстве пояснили, что трамвай Б работать не будет. По временным маршрутам поедут следующие трамваи:
Также вместо трамваев назначены автобусы и электробусы: №050 – от станции "Комсомольская" через метро "Бауманская" до станции "Авиамоторная"; т14 – на участке от МЦД "Каланчевская" до метро "Сокольники"; т41 – на участке от метро "Комсомольская" до станции "Преображенская площадь".
В Депрансе отмечают, что по просьбам пассажиров ремонт у станции "Красносельская" будет идти и в пятницу. С понедельника по четверг трамваи будут ходить по обычным маршрутам.
Ранее в столичном Дептрансе рассказали об обновлении трамвайного парка. Планируется, что новые вагоны на всех маршрутах будут работать уже к 2023 году.
"Это наш город": в 2023 году столичный трамвайный парк будет полностью обновлен
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