С 13 августа в Москве изменятся маршруты трамваев между тремя станциями метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 13 августа изменятся маршруты трамваев между станциями "Комсомольская", "Сокольники" и "Бауманская", сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи перестанут ходить по пятницам и выходным. В ведомстве пояснили, что трамвай Б работать не будет. По временным маршрутам поедут следующие трамваи:

№ 13 – от остановки "Метрогородок" до Сокольнической Заставы;

№ 24+37 – от Курского вокзала через улицу Радио до Новогиреево (по выходным – до 3-й Владимирской улицы);

№ 45 – от Новоконной площади до Курского вокзала;

№ 50 – от станции метро "Новослободская" до МЦД "Каланчевская".

Маршрут №7 разделят на два маршрута: № 7 от Тверской Заставы до МЦД "Каланчевская" и № 33 от площади Сокольническая Застава до метро "Бульвар Рокоссовского" (по выходным – до Богородского).

Также вместо трамваев назначены автобусы и электробусы: №050 – от станции "Комсомольская" через метро "Бауманская" до станции "Авиамоторная"; т14 – на участке от МЦД "Каланчевская" до метро "Сокольники"; т41 – на участке от метро "Комсомольская" до станции "Преображенская площадь".

В Депрансе отмечают, что по просьбам пассажиров ремонт у станции "Красносельская" будет идти и в пятницу. С понедельника по четверг трамваи будут ходить по обычным маршрутам.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали об обновлении трамвайного парка. Планируется, что новые вагоны на всех маршрутах будут работать уже к 2023 году.