Роспотребнадзор опечатал студию детского развития "Букляндия" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В Москве опечатали студию детского развития "Букляндия". Специалисты Роспотребнадзора выявили у детей случаи острой кишечной инфекции.
"Индивидуальный предприниматель по указанному адресу оказывает услуги по уходу и присмотру за детьми в возрасте от двух до трех лет, при этом уведомление о начале осуществления указанной деятельности в управление Роспотребнадзора по Москве не направлялось. В ходе проведения расследования были установлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", – рассказали в пресс-службе.
В ходе проверки выяснилось, что предприниматель не контролирует прием пищевой продукции от поставщиков, а также не проверяет уборку помещений. Кроме того, еду готовят непосредственно в студии, а бутилированная вода хранится на полу. Также у работников отсутствуют медкнижки.
Материалы дела переданы в Головинский суд для принятия решения о приостановке деятельности организации на срок до 90 суток.
Ранее стало известно, что салон красоты Nailon Studio на 1-й Тверской-Ямской улице могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19. Деятельность салона красоты приостановлена в соответствии с частью 2 статьи 63 КоАП РФ.
Его помещение опечатано, а за выявленные нарушения последует штраф в размере до 150 тысяч рублей.
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