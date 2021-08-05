Часть набережной Тараса Шевченко сделают пешеходной с 13 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной на период с 13 августа по 31 октября нынешнего года по выходным и праздничным дням. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
"В выходные и праздники часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной – ее закроют для машин", – уточнили в ведомстве.
Движения машин не будет от дома 12, строения 26, на Кутузовском проспекте до моста "Багратион". Перекрытия будут вводить с 23:00 дня перед выходным или праздником до 06:00 следующего же рабочего дня.
Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал о планах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. В 2021 году в городе появятся 56 километров дорог.
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