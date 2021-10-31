В России выявили 40 993 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах, как сообщает Оперштаб.

Выявлено активно 3 622 (8,8%) эпизодов заболеваемости без клинических проявлений.

В Москве зафиксировано 7 603 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3 597, в Московской области – 2 737, в Самарской области – 1 458, в Нижегородской области – 799.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 513 790 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста заболеваемости были отмечены в Республике Калмыкия и Камчатском крае – 0,17 и 0,21% соответственно.

За последние сутки в РФ подтверждено 1 158 смертей после заражения коронавирусом. За весь период по России скончались 238 538 пациентов.

Также за последние 24 часа выписано по выздоровлении 27 115 человек. За весь период COVID-19 в России перенесли 7 358 539 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин указал на существенный рост объемов вакцинации в сравнении с августом 2021 года. По словам градоначальника, прививку делают в 4-5 раз чаще, чем в последний месяц лета.