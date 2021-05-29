"Квартирный ответ": москвичей приглашают сыграть в викторину

Москвичей пригласили сыграть в викторину "Квартиный ответ" – шоу, в котором в прямом эфире нужно ответить на вопросы, не выходя из свой квартиры. Для этого достаточно навести свой смартфон на QR код.

Самым находчивым участникам шоу подарят призы: ужин в ресторане, доставку пиццы, подписки на онлайн кинотеатры, аудио книги, билеты на смотровые площадки, кино и театры.

На обдумывания каждого вопроса будет по семь секунд. К игре можно подключиться в любой момент, даже перед финальным вопросом.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.