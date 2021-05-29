Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице на дежурстве находятся около 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока в связи с непогодой. Об этом говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

"300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы", –говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Низменные места и остановки общественного транспорта находятся под особым контролем.

В субботу в дневные часы синоптики прогнозируют в столице грозы и сильный ветер. Отмечается, что непогода сохранится до конца суток. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

В связи с непогодой ГУ МЧС России по Москве рекомендовало автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. А пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

