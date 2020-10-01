Пассажир обвинил столичного таксиста в избиении

В Москве пассажир такси обвинил водителя в избиении

Пассажир такси отказался покидать машину на Ярцевской улице. В результате мужчина стал звонить в полицию, заявляя, что на него якобы напал водитель, передает Москва 24.

Клиент такси требовал полицейских прислать сотрудников правопорядка и скорую помощь. При звонке он заверял, что его избивает водитель.

Мужчина, устроивший скандал в машине, не дождался городских служб и покинул ее.

Весь конфликт с участием пассажира и таксиста снят на видео.

Ранее на юге Москвы полицейские обнаружили таксиста в неадекватном состоянии. Мужчина утверждал, что клиенты напали на него с ножом.