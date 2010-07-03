Эксперты оценили, нужны ли защитные экраны в автомобилях такси

В Госдуме предлагают обезопасить водителей такси от агрессивных и неадекватных пассажиров защитной перегородкой. Среди прочих мер рассматривается и возможность установки видеокамер в салонах перевозчиков. Разбираемся, нужна ли им дополнительная защита.



Необходимая преграда?

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В Госдуме в сентябре вернутся к обсуждению возможности установки в автомобилях такси защитных экранов, которые обезопасят водителей от агрессивных пассажиров. Парламентарии считают, что конфликтные ситуации между пассажирами и таксистами происходят довольно часто.





Владимир Афонский зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Случаи некорректного поведения пассажиров и таксистов периодически случаются, поэтому установка перегородки в такси как одна из профилактических мер, дабы не допускать конфликта в отношениях между водителем и пассажирами, достаточно интересная.

Обсудить данную проблему депутаты планируют 15 сентября на пленарном заседании. Также возможным решением могут стать видеорегистраторы, установленные в салоне автомобиля.

В пресс-службе компании "Ситимобил" поддержали нововведение, но добавили что наличие перегородок безопасности в салоне такси должно быть не обязательной, а дополнительной опцией, которая оплачивается отдельно. В компании "Везет" считают, что конструкции автоперегородок действительно предусматривают защиту от агрессивных проявлений пассажира или водителя, но это "создаст дополнительное препятствие для легальных перевозчиков".

В компании "Максим" добавили, что в случае конфликта между пассажиром и водителем сервис делает так, чтобы они больше не встретились на заказах. Также у агрегаторов такси есть рейтинг пассажиров, благодаря которому водители могут сами выбирать, брать такого клиента или нет.

Одна из последних громких историй с пассажирами такси произошла в Москве в июне этого года. Девушка устроила истерику из-за просьбы водителя не курить в салоне. В результате автомобиль вылетел на газон, а водитель написал на пассажирку заявление. А в феврале в саратовском такси пассажир и вовсе избил водителя. Конфликт завязался из-за того, что у таксиста не было в салоне детского кресла, которое нужно для перевозки ребенка. Клиенты стали настаивать и требовать деньги, которые с них уже снял агрегатор, но, по словам водителя, пассажиры сами виноваты, поскольку не указали требование при заказе машины. В этом же месяце знаменитой стала фитнес-тренер Яна Данькова и ее коронная фраза: "Вези меня, мразь!" Девушка вызвала машину в Одинцово и, по словам водителя, стала предъявлять ему претензии из-за того, что он не смог развернуться и начать поездку раньше. Сама пассажирка утверждала: таксист начал угрожать, что высадит ее прямо на Можайском шоссе. И не отменял заказ, чтобы у нее не было возможности вызвать новое такси.



В Госдуме предложили защитить водителей такси перегородкой

Как защитить водителей?

Председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов считает, что реализовать эту идею практически невозможно. По его словам, любые изменения в конструкции автомобиля такси будут считаться незаконными.

"На любой автомобиль, на котором установлена такая перегородка, автоматически накладывается запрет эксплуатации от ГИБДД и эвакуация на штрафстоянку. Мы же не знаем, как сработают подушки безопасности в случае ДТП с этой перегородкой, не будет ли это травмировать пассажиров в случае аварии и тому подобное. Для этого необходимо изменения сертифицировать", – пояснил эксперт Москве 24.

По мнению Амосова, для установки таких защитных перегородок необходимо выпускать специальные автомобили для работы в такси, какие есть, например, в Англии.





Олег Амосов председатель общественного движения "Форум Такси" Пусть отечественные заводы начнут выпускать автомобили наподобие английских кэбов, и мы тогда рассмотрим вопрос о перегородке, потому что это позволяет конструкция. Чтобы там был большой салон, с расширенным местом для пассажиров. Пока нет такого автомобиля такси, ничего не получится.

Он добавил, что избежать конфликтных ситуаций можно только за счет увеличения профессионализма водителей такси. По его мнению, хороший водитель должен быть также психологом.



Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

"Цены на перевозку стали настолько доступными, что те люди, которые раньше ездили на общественном транспорте, теперь ездят в такси. Эти люди не готовы к такого рода сервисам. Для них такси – это такой же автобус, в котором можно поскандалить. С другой стороны, в профессию пришла огромная масса таксистов, многие из которых раздражительны и психологически не готовы к обслуживанию других людей", – объяснил собеседник Москвы 24.

С экспертом согласен и председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. По его мнению, большинство автомобилей, используемых в такси, не приспособлены для установки защитных экранов.

"Если в проекте конструкции автомобиля никакой перегородки нет, то непонятно, как ее можно воткнуть, чтобы и водитель мог откидывать спинку, и одновременно у пассажира еще оставалось место для ног", – рассказал он Москве 24.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России На будущее целесообразно, чтобы в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, такси имели такие перегородки, но желательно, чтобы изготовлены они были производителем на заводе, а не поставлены вручную нашими умельцами.

При этом Янков добавил, что видеокамеры в салонах такси не будут лишними. Однако, как и в случае с перегородками, такую практику не нужно применять по всей России, а только в крупных городах, где часто случаются конфликты с водителями, полагает он.