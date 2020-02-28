В Госдуме прокомментировали повторяющиеся случаи нападения на таксистов

Скандалы и драки с таксистами становятся трендами 2020 года. Недавний столичный опыт успешно переняли в Саратове: пассажир такси избил водителя из-за того, что тот отказался везти его семью вместе с ребенком без детского кресла. Сейчас в отношении дебошира полиция составила два административных протокола. На фоне последних событий сами таксисты хотят устроить акцию протеста и не принимать заказы от агрегаторов с 2 по 5 марта. Разбираемся, как регулируются отношения между водителями такси и пассажирами и нужно ли вводить новые меры.



Побои за отказ

Фото: соцсети

Неприятный случай в Саратове произошел с таксистом Алексеем Гороховым. Мужчина отказался везти пятилетнего сына пассажиров без детского кресла. Он объяснил это тем, что родители вызвали машину не по "детскому тарифу".

Такая причина отказа не устроила семью, тем более что за отмену такси с клиента списывают деньги. Между Алексеем и отцом мальчика завязалась словесная перепалка. Затем глава семейства попросил выйти женщину и ребенка из такси, а сам набросился на водителя с кулаками, сломав ему очки. Инцидент попал на камеру, которая была установлена в машине.





Алексей Горохов водитель такси Отказался везти с ребенком, потому что у меня нет детского автокресла, кресло они не заказывали… Я уточнил возраст ребенка. Брать на себя ответственность, вплоть до уголовной, не хочется.

После стычки с пассажиром таксист обратился в полицию и прошел медосвидетельствование. "Судмедэкспертизу я прошел… Синяки, ссадины, давление было, ничего такого страшного особо", – рассказал таксист.

Полиции быстро удалось найти агрессивного пассажира. В отношении него составили административный протокол по статье "Побои", а материалы дела направили в районный суд.





Инцидент спровоцировал новую волну недовольства среди водителей такси. Саратовские таксисты даже решили устроить бойкот. В соцсетях активно разлетаются призывы с 2 по 5 марта игнорировать заказы от агрегаторов из-за "невыносимых условий" труда.

Кроме того, на пассажира составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Его направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Пассажиру теперь придется не только нести административную ответственность, но и пользоваться другими агрегаторами, поскольку в "Яндекс.Такси" его заблокировали.



"Вези меня..."

Фото: соцсети

В Башкирии камнем преткновения также стало детское кресло, а вернее, недостаточное их количество. В Сети распространилось видео, на котором пассажирка с двумя детьми скандалит с таксистом. Судя по диалогу, мужчина отказался трогать автомобиль, поскольку у него не было второго детского кресла.

В итоге пассажирка связалась с диспетчером, чтобы вызвать другое такси, но не упомянула, что у нее двое детей. Водитель вслух удивился такому поведению, и тут нервы женщины сдали: она набросилась на мужчину с кулаками. Таксист попросил дебоширку покинуть авто, а та в свою очередь пожелала ему попасть в аварию и назвала бараном.

Моду на скандалы с таксистами ввела жительница столицы, фитнес-тренер Яна Данькова. В Сети появилось видео, где девушка кричит таксисту: "Вези меня, мразь".



Фото: соцсети

Чуть позже она объяснила случившееся: утром вызвала такси через приложение и вышла, чтобы сесть в машину, однако водитель долго не трогался с места. А на просьбу ехать побыстрее якобы ответил, что только за отдельную плату.

"Меня насторожило, но решили ехать обычно. Тем более еще был небольшой запас времени к началу работы. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен", – рассказала в своем аккаунте в Instagram Яна.





Яна Данькова пассажирка такси Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси. Водитель не хотел отменять заказ специально, чтобы я не могла вызвать новое.

У самого таксиста иная версия случившегося. Мужчина рассказал, что пассажирка села в машину примерно спустя семь минут после его звонка и предъявила ему претензии, что он мог развернуться и начать поездку раньше.

Таксист отказался везти клиентку, но при этом предложил ей не платить за вызов машины. А запечатлеть на видео происходящее решил из соображений собственной безопасности. Кроме того, водитель признался, что не обижается на пассажирку, а, наоборот, волнуется за ее репутацию после распространения ролика в интернете.



Таксисты бесправные?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал Москве 24 участившиеся скандальные случаи и конфликтные ситуации между таксистами и пассажирами.

"К сожалению, в этом плане у нас таксисты действительно бесправные, и пока что нет определенной законодательной инициативы, которая урегулировала бы водителей в правах. Я не знаю пока, насколько целесообразно вводить такие новые отдельные нормы, которые будут касаться оскорбления именно водителей такси или каких-то действий в отношении водителей такси", – сказал парламентарий.

По мнению Старовойтова, все вопросы на данный момент решаются действующим законодательством.





Александр Старовойтов зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Наказания за оскорбление уже есть в законах, регулируется законом. Если есть какие-то элементы физического насилия по отношению к водителю, то это также все учитывается в действующем законодательстве. Водители такси являются такими же гражданами, на них распространяются все нормы, действующие на территории нашей страны.

Кроме того, депутат добавил, что подобные случаи на самом деле происходят давно. "Все эти годы такие ситуации имели место быть. Просто водители такси в какие-то годы были хуже оснащены, у кого-то не было видеорегистраторов", – сказал он.

Старовойтов объяснил подобное поведение пассажиров отсутствием культуры. "Ситуации такие происходят потому, что многие люди думают, что, покупая услугу, они приобретают себе раба. Это вопрос исключительно культуры, которая у многих людей, увы, отсутствует", – заключил парламентарий.



В свою очередь, председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов заявил, что таксисты сейчас стали "низшим слоем общества".





Олег Амосов председатель общественного движения "Форум Такси" Раньше таксист был психологом, уважаемым в обществе человеком, а сейчас водитель сам себя не уважает, потому что понимает: работает за копейки, и никто его не уважает. Накал идет внутри общества.

Решить проблему, по мнению Амосова, поможет повышение стоимости поездки. Однако, уверен специалист, агрегаторы на это не пойдут.

"Так нам ответят, что мы не можем поднять тарифы, мы должны снижать, чтобы не потерять клиентов. Чем больше поездок, тем больше будем зарабатывать, так аргументируют. Но от количества поездок наш заработок не увеличивается. Водитель больше времени будет находиться на линии", – заключил собеседник Москвы 24.



Соболева Илона