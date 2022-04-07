Минобрнауки РФ введет цифровые дипломы об образовании в ближайший год

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайший год ведомство планирует ввести цифровые дипломы об образовании. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что ведущие вузы РФ давно используют электронные возможности для написания различных работ, в том числе контрольных и рефератов.

"Наверняка вы найдете где-то вузы, где есть и другие требования, но, по-моему, это все легко решается", – добавил Фальков.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов выступил с предложением разрешить российским студентам в 2022 году сдавать дипломные работы в электронном виде. Письмо с соответствующей инициативой Милонов направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Депутат напомнил, что в связи с экономическими сложностями, связанными с нарушением логистических цепочек поставок сырья, в России наблюдается повышение розничных цен на бумагу. Он отметил, что подготовка к защите требует от студентов распечатки многостраничных документов, причем зачастую ее требуется делать несколько раз по причине внесения правок.

