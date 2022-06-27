Опубликован ролик о помощи россиян в восстановлении Донбасса

Фото: russian.rt.com

Жители разных городов России приступили к оказанию помощи ДНР, ЛНР и освобожденным украинским территориям в восстановлении гражданских объектов. Видеоролик опубликовал RT.

Представители министерства чрезвычайных ситуаций РФ совместно со спасателями ДНР занимаются разбором завалов в Мариуполе. В Харцызске специалисты из Нижнего Новгорода начали менять дорожное покрытие.

Башкирия помогает городу Красный Луч Луганской народной республики. Отмечается, что в населенный пункт уже прибыли медики и начали вести прием в местных медучреждениях.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские города могут самостоятельно брать шефство над другими регионами, в том числе территориями Донбасса. Для этого, по его словам, не требуется никаких дополнительных документов, однако при необходимости они могут появиться.

"Единая Россия" между тем выступила с инициативой создания в Донбассе особой экономической зоны. В частности, в партии предлагают рассмотреть возможность возврата определенной доли затрат на строительство там производственных объектов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.