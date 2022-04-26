Названа средняя зарплата в России

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Федерация независимых профсоюзов России представила данные по среднемесячной заработной плате в России на конец марта, сообщается на официальном сайте организации.
По информации федерации, данный показатель равен 56 545 рублям, при этом минимальный заработок отмечен на производстве одежды – 23 тысячи рублей.
Наиболее высокие средние оклады выявлены в отраслях добычи нефти и природного газа – 149 тысяч рублей. На производстве табачных изделий и в сфере воздушного и космического транспорта в среднем получают 116 и 131 тысячу рублей соответственно.
В Федерации независимых профсоюзов России сообщили, что реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5 процента. За чертой бедности, по данным организации, находятся 16,1 миллиона человек.
Статистика показывает, что число официально зарегистрированных безработных за квартал увеличилось до 1,1 миллиона человек. Суммарная просроченная задолженность по зарплате в первом квартале 2022 года достигла 930 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты России компенсирует работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника. Данная мера рассматривается в качестве поддержки на период санкционного давления.
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