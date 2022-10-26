В РФ провели тренировку по ответу на ядерный удар противника

Фото: kremlin.ru

Под руководством Владимира Путина проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на такой же удар противника. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В пресс-службе Кремля отметили, что предусмотренные в ходе тренировки задачи выполнены в полном объеме, а все баллистические и крылатые ракеты достигли указанных целей.

Тренировка проходила с участием наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает информацией о том, что Украина ведет подготовку к теракту с использованием "грязной бомбы".

Он добавил, что Москва ведет диалог с МАГАТЭ и намерена продолжать это делать.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что "грязная бомба", которую может применить Украина, – это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, которые в случае разрушения распыляются ударной волной.

Он добавил, что Киев намерен замаскировать срабатывание этого устройства под нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса малой мощности.



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