В МИД РФ перечислили военные преступления Киева

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Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал о военных преступлениях Киева. По его словам, украинские войска используют обычных мирных граждан в качестве живых щитов.

"Термин "террористические методы" действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий", – передает РИА Новости его слова.

Он обвинил украинские силы в неизбирательном применении огня, проведении пыток российских солдат, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления и использовании мирных жителей в качестве живых щитов.

Сыромолотов подчеркнул, что это все входит в состав военных преступлений Киева.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием обвинения России в обстреле гражданской инфраструктуры Украины.

По ее словам, Евросоюз утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях, поскольку сам на протяжении восьми лет закрывал глаза на убийства мирных жителей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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