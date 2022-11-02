Спецоперация на Украине проводится в полном соответствии с гуманитарным правом – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Специальная военная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, РФ отвергает любые обвинения в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине как необоснованные.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Киев готовит в Харьковской области провокацию для обвинения Вооруженных сил РФ.

В ведомстве добавили, что в городе Волчанске во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделение иностранных наемников готовит обстрел из артиллерийских орудий.

Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Оно начал действовать в данных регионах с 20 октября.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!