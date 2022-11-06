ВСУ начали привлекать большое число военной техники на херсонское направление

Фото: ТАСС/Zuma

Украинская сторона начала привлекать большое количество танков и бронеавтомобилей на херсонское направление. Об этом рассказал замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

"Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Скапливают очень большое количество техники, подтягивают все больший объем бронемашин, танков", – поделился Стремоусов.

Ранее сообщалось, что военные Украины увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области в ходе подготовке к новому этапу наступления. По словам Стремоусова, бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации провели массированный огонь.

4 октября в Херсоне объявили круглосуточный комендантский час из-за возможных провокаций со стороны ВСУ. Уточнялось, что по направлению возможны теракты и другие провокации украинских военных.

ВСУ усиливают обстрелы Херсонской области в рамках подготовки к наступлению

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!