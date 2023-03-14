Захарова упрекнула власти Молдавии в разрушении страны ради денег

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Правительство Молдавии разрушает государство ради тех, кто платит ему деньги. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С подачи США и коллективного Запада приводятся к власти те политики, которые проводят не интересы своего народа, общества и государства, а интересы своих покровителей извне, которые противоречат интересам страны", – цитирует дипломата РИА Новости.

По мнению Захаровой, подобное осуществляется ради желания США дестабилизировать обстановку вокруг России. При этом молдавский народ, уточнила она, не позволит разрушить страну, что пытаются сделать местные власти ради денег.

Ранее в центре Кишинева состоялась протестная акция, в ходе которой участники скандировали: "Долой диктатуру", "Долой Майю Санду".

Позже протестующие продвинулись к зданию парламента, резиденции президента и правительству. Они начали требовать выхода властей.



Новости мира: протестующие в Молдавии выдвинули ультиматум правительству

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