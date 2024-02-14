Компания SpaceX сведет с орбиты 100 спутников Starlink с недостатками

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Компания SpaceX намерена свести с орбиты около 100 старых спутников Starlink с конструктивными недостатками. Они могут стать причиной невозможности маневрирования аппаратов, сообщает SpaceNews со ссылкой на заявление компании.

По данным организации, с орбиты сведут космические аппараты (КА) ранних версий.

"Эти спутники в настоящее время маневренны и эффективно обслуживают пользователей, но команда Starlink выявила общую проблему в этой небольшой группе спутников, которая может увеличить вероятность отказа в будущем", – говорится в сообщении.

Как отметили в компании, КА будут постепенно снижать свою орбиту на протяжении полугода.

В конце 2023 года ракета Falcon Heavy от компании SpaceX вывела на околоземную орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Запуск произвели с космодрома в космическом центре Кеннеди 28 декабря в 20:07 по восточному времени (29 декабря в 04:07 по московскому). Для космоплана это уже седьмой полет, но первый на таком виде ракет.

Компания SpaceX отправит в космос еще 22 спутника Starlink