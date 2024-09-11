"Союз МС-26" стартовал с космодрома Байконур

Фото: youtube.com/tvroscosmos

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" и тремя членами экипажа 72-й долговременной экспедиции МКС стартовала с площадки № 31 "Восток" космодрома Байконур в 19:23 по московскому времени, передает телеграм-канал госкорпорации "Роскосмос".

В корпорации отметили, что выведение корабля на заданную орбиту в 19:32 прошло в штатном режиме. Кроме того, штатно раскрылись антенны и панели солнечных батарей.

Сам полет до МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения, благодаря чему "Союз МС-26" пристыкуется к универсальному узловому модулю "Рассвет" примерно в 22:33 по московскому времени.

В экипаж корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер, астронавт НАСА Дональд Петтит. Во время полугодовой миссии они по плану проведут 42 научных эксперимента, из которых три проводятся впервые.

Помимо этого, в декабре Овчинин и Вагнер совершат выход в открытый космос, где установят спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба" на внешней поверхности модуля "Звезда".

Старт ракеты приурочен к 130-летию Ракетно-космического центра "Прогресс", который входит в "Роскосмос", и 650-летию города Кирова, так как соответствующие изображения нанесены на внешнюю поверхность ракеты.

По утвержденному Госкомиссией экипажу корабля дублерами основного состава стали космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Экипаж пробудет на орбите 202 суток и вернется 1 апреля следующего года.

Между тем два члена экипажа корабля Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября в рамках миссии Polaris Dawn. Это первый в истории частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов – миллиардера-инвестора Джареда Айзекмана и инженера SpaceX Сары Джиллис.