Владимир Путин присвоил звание Героя РФ космонавту-испытателю Константину Борисову

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Константину Борисову. Президентский указ размещен на портале опубликования правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу", – говорится в указе.

Также Борисову присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".

Константин Сергеевич Борисов родился в 1984 году в Смоленске. Он входит в отряд космонавтов "Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина". 26 августа 2023 года отправился на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-7.

Ранее Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Вместе с ними орденом Гагарина были награждены первая в истории независимой Белоруссии космонавт Марина Василевская и ее российские коллеги Олег Новицкий и Сергей Прокопьев.