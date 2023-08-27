Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС после успешный стыковки

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Вслед за стыковкой американского пилотируемого корабля Crew Dragon-5 с Международной космической станцией (МКС) между ними открылись люки и экипаж смог перейти на борт. Об этом сообщает NASA.

"Экипаж перешел на борт станции", – говорится в сообщении.

На МКС прибыл международный экипаж, в состав которого в рамках миссии Crew-7 входят женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Автоматическая пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в 09:16 по времени Восточного побережья США (в 16:16 по московскому времени).

Корабль был запущен в субботу 26 августа с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде. В общей сложности ложности экипаж проведет на борту станции полгода.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал о микротрещинах в корпусе МКС. Он отметил, что причины их появления пока выясняются. Однако уже сейчас разрабатываются технологии по устранению микротрещин и возможных утечек.