Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС на ракете Falcon 9

С космодрома на мысе Канаверал запустили ракету-носитель Falcon производства SpaceX с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Он доставит на МКС международный экипаж, в который входит российский космонавт Константин Борисов.

Первоначально запуск был запланирован на 17 августа, но его пришлось перенести. В НАСА заявили, что специалистам нужно дополнительное время для проверки готовности стартовой площадки. Стыковка корабля с МКС намечена на воскресенье, 27 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.