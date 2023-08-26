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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС на ракете Falcon 9

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС на ракете Falcon 9

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С космодрома на мысе Канаверал запустили ракету-носитель Falcon производства SpaceX с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Он доставит на МКС международный экипаж, в который входит российский космонавт Константин Борисов.

Первоначально запуск был запланирован на 17 августа, но его пришлось перенести. В НАСА заявили, что специалистам нужно дополнительное время для проверки готовности стартовой площадки. Стыковка корабля с МКС намечена на воскресенье, 27 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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