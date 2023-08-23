Индия показала первый снимок Луны с модуля "Викрам"

Фото: twitter.com/ISRO

Индийская организация космических исследований показала первую полученную с модуля "Викрам" фотографию Луны. Снимок опубликован в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Изображение, полученное камерой после приземления. На нем показана часть места посадки "Чандраяна-3". Видна также нога (аппарата. – Прим. ред.) и сопровождающая ее тень. "Чандраян-3" выбрал относительно плоский участок лунной поверхности", – отметили в сообщении.

В среду, 23 августа, посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно приземлился на поверхности естественного спутника Земли. Индия стала первой страной, успешно посадившей аппарат на южном полюсе Луны. Станцию "Чандраян-3" запустили в космос 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа.

В свою очередь, "Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной посадкой на Луну "Чандраяна-3". Немногим позже Индию с этим значимым событием поздравил Владимир Путин. Российский лидер направил поздравительное обращение к президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

Президент РФ обратил внимание, что это событие стало большим шагом в освоении космоса. Путин подчеркнул, что Индия достигла впечатляющего научного прогресса.

"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну