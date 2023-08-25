Корабль "Прогресс МС-24" пристыковался к МКС

Фото: ТАСС/Наталья Бережная

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24" пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствует трансляция "Роскосмоса".

Причаливание осуществлялось в автоматическом режиме. На борту корабля процесс контролировали космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. С Земли за причаливанием следили специалисты Центра управления полетами (ЦУП).

Корабль доставил на станцию порядка 2,5 тысячи килограммов грузов. Из них 500 килограммов пришлось на топливо для дозаправки, 420 литров на питьевую воду, 40 килограммов на сжатый азот и 535 килограммов на оборудование, средства гигиены и другие.

Вместе с перечисленным на станцию отправили питание. Среди блюд есть овощные и грибные супы, мясо с перловой крупой, рыбные голубцы и другие. Сергей Прокопьев попросил отправить для него на МКС фигурку героя фантастического фильма "Инопланетянин".

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура утром 23 августа. Он добирался до МКС порядка двух суток. До этого место для "Прогресс МС-24" на МКС освободил корабль "Прогресс МС-22", который отстыковался от модуля "Звезда".



Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура