Космический корабль Сrew Dragon с россиянином на борту стартовал к МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек стартовал к Международной космической станции. Трансляцию запуска ведет на своем сайте NASA.

На околоземную орбиту корабль доставит ракета-носитель Falcon 9. Ее запуск состоялся в 10:27 по московскому времени с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 27 августа.

В состав экипажа миссии вошли космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, а также датчанин Андреас Могенсен от Европейского космического агентства и Сатоси Фурукава от Японского агентства аэрокосмических исследований. На борту МКС они проведут полгода.

23 августа с Байконура к МКС отправилась ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24". Спустя два дня, 25 августа, корабль совершил стыковку с космической станцией. Он доставил туда порядка 2,5 тысячи килограммов грузов.



Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура